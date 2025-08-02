Минобороны: Над Россией сбили 18 украинских БПЛА
2 августа 202502:24
Дежурные средства ПВО накануне перехватили над территорией России 18 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«1 августа с 20:00 мск до полуночи... уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Так, 7 дронов сбили над Краснодарским краем, четыре - над Воронежской областью, два - над Белгородской. Еще пять БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.
В ночь на 1 августа российские военные ликвидировали 60 украинских беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru