Минобороны: Над Россией сбили 18 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО накануне перехватили над территорией России 18 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«1 августа с 20:00 мск до полуночи... уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Так, 7 дронов сбили над Краснодарским краем, четыре - над Воронежской областью, два - над Белгородской. Еще пять БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

В ночь на 1 августа российские военные ликвидировали 60 украинских беспилотников.

