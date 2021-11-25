После аварии на шахте в Кузбассе прошли первые задержания

Следователи провели ряд задержаний после аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным источника, следственные действия продолжаются.

Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кузбассе прогремел в четверг днем. В момент аварии под землёй находилось 285 рабочих, 11 погибли. Судьба еще 35 шахтеров неизвестна. Ранее стало известно, что поиски приостановлены из-за ухудшения обстановки.



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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КузбассЗадержание
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