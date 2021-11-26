В Кузбассе возобновились горноспасательные работы на шахте «Листвяжная»

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновились горноспасательные работы, сообщает «Российская газета».

На месте ЧП на шахте «Листвяжная» работают сотрудники столичного СК

На шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части. Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тысяч кубометров, который естественным образом заполнится метаном.

Также планируется продолжить инертизацию выработок. Для тушения возможных очагов возгорания будет пробурена скважина.

Тем временем, число пострадавших в результате происшествия, которое произошло 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 57.

Причиной чрезвычайного происшествия на шахте, по предварительной информации, стал взрыв метана.

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ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
ТЕГИ:ШахтыКемеровская Область
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