«Засиделся в Tik-Tok»: выживший горняк рассказал о трагедии на шахте в Кузбассе
Один из работников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где накануне произошло задымление, выжил благодаря соцсети: мужчина засиделся в TikTok и не спустился в шахту в момент, когда произошла трагедия. Об этом горняк рассказал порталу sib.fm.
Мужчина отметил, что находился в здании конвейерного ствола, когда его коллеги начали спускаться в шахту.
«От смерти меня уберегло несколько минут. Я просто засиделся в Tik-Tok. Потом я услышал взрыв, взорвался метан. Хлоп и остановилась вся конвейерная линия, та, которая выдает уголь», — рассказал шахтер.
По его словам, шахта находилась в аварийном состоянии более месяца, в ней не было вентиляции.
«Спускаешься в шахту, и каждый раз думаешь о том, что будет, если у тебя кислород закончится. Спускаешься, а он заканчивается... Я говорю это и смеюсь сейчас. Знаешь, почему? Потому что знаете, как на самом деле это страшно?», — сказал горняк.
Мужчина добавил, что шахтеры, узнав о ЧП, взяли самоспасатели (средства индивидуальной защиты органов дыхания - НСН) и бросились в шахту, чтобы спасать коллег. Горнякам удалось спасти 10 человек, которые были «черные, они хрипели, еле дышали», и вытащить на поверхность двоих погибших.
При этом шахтер считает, что трагедии на «Листвяжной» можно было избежать. По словам горняка, руководство шахты «ничего не делает в правилах промышленной безопасности».
Трагедия на шахте в Кузбассе произошла в четверг утром. Сообщалось, что в вентиляционном штреке произошли взрыв и задымление, в момент ЧП в шахте находились 285 человек. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать взрыв метана, отмечает телеканал «360». В результате ЧП погибли 46 горняков и 6 спасателей, 50 человек пострадали, пишет РИА ФАН.
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