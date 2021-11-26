«Засиделся в Tik-Tok»: выживший горняк рассказал о трагедии на шахте в Кузбассе

Мужчина отметил, что находился в здании конвейерного ствола, когда его коллеги начали спускаться в шахту.

«От смерти меня уберегло несколько минут. Я просто засиделся в Tik-Tok. Потом я услышал взрыв, взорвался метан. Хлоп и остановилась вся конвейерная линия, та, которая выдает уголь», — рассказал шахтер.

По его словам, шахта находилась в аварийном состоянии более месяца, в ней не было вентиляции.

«Спускаешься в шахту, и каждый раз думаешь о том, что будет, если у тебя кислород закончится. Спускаешься, а он заканчивается... Я говорю это и смеюсь сейчас. Знаешь, почему? Потому что знаете, как на самом деле это страшно?», — сказал горняк.

Мужчина добавил, что шахтеры, узнав о ЧП, взяли самоспасатели (средства индивидуальной защиты органов дыхания - НСН) и бросились в шахту, чтобы спасать коллег. Горнякам удалось спасти 10 человек, которые были «черные, они хрипели, еле дышали», и вытащить на поверхность двоих погибших.

При этом шахтер считает, что трагедии на «Листвяжной» можно было избежать. По словам горняка, руководство шахты «ничего не делает в правилах промышленной безопасности».

Трагедия на шахте в Кузбассе произошла в четверг утром. Сообщалось, что в вентиляционном штреке произошли взрыв и задымление, в момент ЧП в шахте находились 285 человек. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать взрыв метана, отмечает телеканал «360». В результате ЧП погибли 46 горняков и 6 спасателей, 50 человек пострадали, пишет РИА ФАН.

