При взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека
Жертвами взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стали, по предварительным данным, 52 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в эстренных службах.
Отмечается, что в числе погибших также шесть спасателей.
Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кузбассе прогремел в четверг днем. В момент аварии под землёй находилось 285 рабочих. Ранее стало известно, что поиски приостановлены из-за ухудшения обстановки.
Возбуждено уголовное дело. Задержаны директор шахты «Листвяжная» и его первый заместитель.
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