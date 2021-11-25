При взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека

Жертвами взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стали, по предварительным данным, 52 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в эстренных службах.

Отмечается, что в числе погибших также шесть спасателей.



Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кузбассе прогремел в четверг днем. В момент аварии под землёй находилось 285 рабочих. Ранее стало известно, что поиски приостановлены из-за ухудшения обстановки.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны директор шахты «Листвяжная» и его первый заместитель.

