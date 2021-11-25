Генпрокуратура озвучила предварительную причину ЧП на шахте в Кузбассе
Причиной чрезвычайного происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительной информации, стал взрыв метана. Такую версию озвучил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
По его словам, детонация газа, судя по всему, произошла из-з «какой-то искры». Взрыв привёл к динамическому удару, который травмировал шахтёров. Для расследования причин ЧП на место уже прибыли следователи Следственного комитета РФ из Москвы.
Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян подтвердил, что обнаружены тела троих спасателей из шести пропавших. Спасательные работы приостановлены до утра из-за ухудшения обстановки - роста концентрации метана и повышения температуры. При этом поиски троих оставшихся спасателей, которые не вышли на связь, продолжаются.
Чуприян также подтвердил, что до сих пор остается неизвестной судьба 35 шахтеров, 11 погибли. Число пострадавших выросло до 51, проинформировал, в свою очередь, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 38 человек госпитализированы. У всех диагностировано отравление продуктами горения. В Кемеровской области с завтрашнего дня объявлен трёхдневный траур.
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