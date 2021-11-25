Генпрокуратура озвучила предварительную причину ЧП на шахте в Кузбассе

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян подтвердил, что обнаружены тела троих спасателей из шести пропавших. Спасательные работы приостановлены до утра из-за ухудшения обстановки - роста концентрации метана и повышения температуры. При этом поиски троих оставшихся спасателей, которые не вышли на связь, продолжаются.

Чуприян также подтвердил, что до сих пор остается неизвестной судьба 35 шахтеров, 11 погибли. Число пострадавших выросло до 51, проинформировал, в свою очередь, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 38 человек госпитализированы. У всех диагностировано отравление продуктами горения. В Кемеровской области с завтрашнего дня объявлен трёхдневный траур.

