В шахте Кузбасса найдены тела троих спасателей
Обнаружены тела троих горноспасателей, которые пропали в ходе ликвидации ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.
Спасателям не хватило кислорода в баллонах. Судьба других членов горноспасательного звена остаётся неизвестной.
Группа из шести спасателей отправилась к месту взрыва в шахте несколько часов назад. Около 15 часов по московскому времени группа перестала выходить на связь. На поиски горноспасателей отправили поисковую группу.
Ранее спасательную операцию пришлось приостановить из-за угрозы взрыва: в воздухе сильно превышена доза метана.
25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл взрыв. В момент аварии под землёй находилось 285 рабочих, 11 погибли.
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