В шахте Кузбасса найдены тела троих спасателей

Спасателям не хватило кислорода в баллонах. Судьба других членов горноспасательного звена остаётся неизвестной.

Группа из шести спасателей отправилась к месту взрыва в шахте несколько часов назад. Около 15 часов по московскому времени группа перестала выходить на связь. На поиски горноспасателей отправили поисковую группу.

Ранее спасательную операцию пришлось приостановить из-за угрозы взрыва: в воздухе сильно превышена доза метана.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл взрыв. В момент аварии под землёй находилось 285 рабочих, 11 погибли.

