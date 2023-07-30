Праздничный «подарок». Беспилотники атаковали Москву и Крым в День ВМФ РФ
В День Военно-морского флота России украинские беспилотники атаковали Москву и Крым. На полуостров направили 25 беспилотников, на Московскийрегион - три.
Стало известно о взрыве в районе одной из башен «Москва-сити», сообщает Telegram-канал Mash.
Над зданием наблюдается дым. Происшествие случилось в 3 часа ночи.
По данным Telegram-канала «112», в башню врезался беспилотник. Произошел взрыв.
Позже стало понятно, что столичный регион атаковали несколько беспилотников.
Один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе средствами противовоздушной обороны над территорией Одинцовского района Московской области, сообщило Министерство обороны России.
Еще два БПЛА подавлены средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».
В столице взрыв произошел в 50-этажном здании «IQ-квартала» в деловом центре. По данным источника ТАСС, башни «Москва-Сити» пытались атаковать два беспилотника самолетного типа.
В результате крушения БПЛА на уровне пятого и шестого этажей высотки «IQ-квартала» были выбиты стекла. Обошлось без пожара. Людей эвакуировали.
Также с первого по четвертый этаж было нарушено остекление здания «Око-2». В экстренных службах сообщили о пострадавшем охраннике.
Ранним утром в связи с произошедшим аэропорт Внуково приостановил полеты. По информации специалистов из авиаслужб, рейсы, которые направлялись в воздушную гавань, перенаправили в другие аэропорты. В результате 16 рейсов опоздали к пассажирам в Москве и четыре задержались с вылетом из столицы.
Сейчас Внуково работает в штатном режиме, как и остальные аэропорты в Москве.
Также в воздушной зоне Московского региона ранним утром временно запретили полеты. В настоящее время запрет снят.
Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал комментарий в связи с инцидентов в 4:25 (Мск). По его данным, в результате ночной атаки украинских беспилотников на Москву никто не пострадал и не погиб.
«Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», - уточнил он в своем Telegram-канале.
В июле были зафиксированы три атаки украинских беспилотников на Москву. 4 июля четыре БПЛА сбили в Новой Москве. 24 июля в столице в результате аналогичной атаки были разрушены два нежилых здания. 28 июля Минобороны РФ сбило беспилотный летательный аппарат над столицей. В результате инцидентов пострадавших не было.
Кроме того, минувшей ночью пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку по объектам на территории Крыма, сообщает Минобороны России.
Для провокации Вооруженные силы Украины выбрали День Военно-Морского Флота России, который в России традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.
Украинские военные задействовали 25 беспилотников самолетного типа. 16 летательных аппаратов уничтожены системой противоракетной обороны. Еще девять беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они не достигли цели, потерпев крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.
Разрушений нет, никто не пострадал.
Ночью президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия - Африка» заявил о планах по повышению мер безопасности Крымского моста. Речь идет именно о технических, а не идеологических решениях.
«(Планы – прим. НСН) будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно», – подчеркнул российский лидер.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил об усилении ответной реакции на атаки украинских БПЛА.
«Киев еще раз подтвердил свою террористическую сущность, хвастаясь, что они якобы могут нанести удар по столице нашей родины. После диверсии на Крымском мосту, были нанесены удары возмездия, которые продолжаются до сих пор. Сейчас, я полагаю, будет усиление этих ударов возмездия именно по тем местам складирования, откуда могут запускаться эти дроны, чтобы их полностью уничтожить на земле, а не перехватывать их на подлете, за считанные секунды до нанесения удара», - заключил генерал-майор.
Ранее депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтении законопроект, который позволит силовым ведомствам и ЧОП сбивать любые беспилотники в зоне своей ответственности. В документе уточняется, что речь идет о дронах в воздухе, воде и на земле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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