Праздничный «подарок». Беспилотники атаковали Москву и Крым в День ВМФ РФ

В результате крушения БПЛА на уровне пятого и шестого этажей высотки «IQ-квартала» были выбиты стекла. Обошлось без пожара. Людей эвакуировали.

Также с первого по четвертый этаж было нарушено остекление здания «Око-2». В экстренных службах сообщили о пострадавшем охраннике.

Ранним утром в связи с произошедшим аэропорт Внуково приостановил полеты. По информации специалистов из авиаслужб, рейсы, которые направлялись в воздушную гавань, перенаправили в другие аэропорты. В результате 16 рейсов опоздали к пассажирам в Москве и четыре задержались с вылетом из столицы.

Сейчас Внуково работает в штатном режиме, как и остальные аэропорты в Москве.



Также в воздушной зоне Московского региона ранним утром временно запретили полеты. В настоящее время запрет снят.