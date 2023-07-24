Песков: Ответом на атаку БПЛА на Москву станет достижение целей спецоперации

Ответом на атаку беспилотников на Москву 24 июля станет продолжение спецоперации на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что спецоперация будет продолжаться и ее цели обязательно будут достигнуты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. Один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

После генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что рухнувшие в Москве дроны двигались на предельно низкой высоте, тем самым минуя зону радиолокационной видимости, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий Песков

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