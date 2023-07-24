Песков: Ответом на атаку БПЛА на Москву станет достижение целей спецоперации

Он отметил, что спецоперация будет продолжаться и ее цели обязательно будут достигнуты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. Один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

После генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН заявил, что рухнувшие в Москве дроны двигались на предельно низкой высоте, тем самым минуя зону радиолокационной видимости, передает «Радиоточка НСН».

