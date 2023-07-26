Newsweek: Россия опережает Украину в радиоэлектронной борьбе с беспилотниками

Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании технологий радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на украинских военных.

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Отмечается, что быстрые темпы создания и модернизации сделали дроны определяющим фактором в украинском конфликте.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что украинские власти потратили 40 млрд гривен (порядка $1,1 млрд) на производство беспилотников в 2023 году, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РоссияУкраинаБеспилотники

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