Newsweek: Россия опережает Украину в радиоэлектронной борьбе с беспилотниками
26 июля 202314:29
Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании технологий радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на украинских военных.
Отмечается, что быстрые темпы создания и модернизации сделали дроны определяющим фактором в украинском конфликте.
Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что украинские власти потратили 40 млрд гривен (порядка $1,1 млрд) на производство беспилотников в 2023 году, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru