В ООН призвали избежать эскалации после атаки беспилотников на Москву
Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал атаку беспилотников на Москву, пишет ТАСС.
Он призвал все стороны конфликта избегать действий, которые могут привести к новой эскалации. России и Украине нужно принять «дополнительные меры», чтобы не допустить обострения ситуации, сказал Хак.
Беспилотники атаковали Москву утром в понедельник. БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям. Серьезных повреждений нет.
Министерство иностранных дел России заявило, что Москва оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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