В ООН призвали избежать эскалации после атаки беспилотников на Москву

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал атаку беспилотников на Москву, пишет ТАСС.

Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановлено после атаки БПЛА

Он призвал все стороны конфликта избегать действий, которые могут привести к новой эскалации. России и Украине нужно принять «дополнительные меры», чтобы не допустить обострения ситуации, сказал Хак.

Беспилотники атаковали Москву утром в понедельник. БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям. Серьезных повреждений нет.

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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