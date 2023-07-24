В ООН призвали избежать эскалации после атаки беспилотников на Москву

Он призвал все стороны конфликта избегать действий, которые могут привести к новой эскалации. России и Украине нужно принять «дополнительные меры», чтобы не допустить обострения ситуации, сказал Хак.

Беспилотники атаковали Москву утром в понедельник. БПЛА нанесли удары по двум нежилым зданиям. Серьезных повреждений нет.

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

