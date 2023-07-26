В России появится комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов
Концерн «Росэлектроника» ведет разработку комплекса по обнаружению и подавлению мини-беспилотников. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева.
По его словам, работа над созданием модуля подавления началась, когда был создан первый прототип мобильной радиолокационной станции. Сейчас разработка подходит к концу, единый комплекс будет продемонстрирован до конца сентября 2023 года, добавил Комогорцев.
Ожидается, что станция сможет находить беспилотники минимального размера, в частности, гражданские БПЛА. Минимальный размер дрона, который заметила разработка, составляет 16×20 см. Станция преследует беспилотник до 500 метров в движении и до 250 метров в статичном состоянии в городских условиях.
Ранее сообщалось, что беспилотник для нужд спецоперации «Кукушка» разработали в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru