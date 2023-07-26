В России появится комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

По его словам, работа над созданием модуля подавления началась, когда был создан первый прототип мобильной радиолокационной станции. Сейчас разработка подходит к концу, единый комплекс будет продемонстрирован до конца сентября 2023 года, добавил Комогорцев.

Ожидается, что станция сможет находить беспилотники минимального размера, в частности, гражданские БПЛА. Минимальный размер дрона, который заметила разработка, составляет 16×20 см. Станция преследует беспилотник до 500 метров в движении и до 250 метров в статичном состоянии в городских условиях.

Ранее сообщалось, что беспилотник для нужд спецоперации «Кукушка» разработали в Екатеринбурге. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

