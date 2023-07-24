В московском поселке Первомайское упал беспилотник
На территории поселка Первомайское в Новой Москве упал беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.
Дрон был без взрывного устройства. Он упал возле частного дома на улице Ленина.
Пострадавших и повреждений нет. На месте работают сотрудники силовых органов.
Утром 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Пострадавших нет. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева временно перекрыли движение.
В Минобороны заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве. Дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru