В московском поселке Первомайское упал беспилотник

Дрон был без взрывного устройства. Он упал возле частного дома на улице Ленина.

Пострадавших и повреждений нет. На месте работают сотрудники силовых органов.

Утром 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Пострадавших нет. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева временно перекрыли движение.

В Минобороны заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве. Дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

