В московском поселке Первомайское упал беспилотник

На территории поселка Первомайское в Новой Москве упал беспилотный летательный аппарат вертолетного типа, сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.

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Дрон был без взрывного устройства. Он упал возле частного дома на улице Ленина.

Пострадавших и повреждений нет. На месте работают сотрудники силовых органов.

Утром 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Пострадавших нет. На Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева временно перекрыли движение.

В Минобороны заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве. Дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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