«Не было видно»: Генерал Липовой объяснил атаку дронов в центре Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. Один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

«Средства ПВО 100% перехватят и уничтожат одиноко летящий беспилотник. Если же их запускают десятками, то нейтрализовать их все довольно сложно, но у наших специалистов ПВО уже достаточно опыта по нейтрализации подобного рода дронов, они до сегодняшнего дня успешно с задачей справлялись. Эти дроны не были нейтрализованы на подлете к области, так как они шли на предельно низкой высоте, вне зоны радиолокационной видимости. Когда они набрали высоту, их увидели и начали уничтожать», - сказал собеседник НСН.

По его словам, средства ПВО все же частично подавили летящие на столицу дроны.

«Беспилотники были частично подавлены. На Комсомольском проспекте беспилотник рухнул в результате работы средств ПВО. Тот, который врезался в недостроенный дом – тоже благодаря ПВО, которое подавило канал управления, и дрон врезался в близлежащее препятствие», - разъяснил военный.

Липовой предрек грядущие удары возмездия по территории Украины в ближайшие сутки.

«Это беспилотники иностранного производства, запущены, скорее всего, были с территории, подконтрольной Украины, шли сюда на предельно низкой высоте, набрали ее только на подлете, чтобы скорректировать место удара. Предположительно, это были объекты министерства обороны. Киев еще раз подтвердил свою террористическую сущность, хвастаясь, что они якобы могут нанести удар по столице нашей родины. После диверсии на Крымском мосту, были нанесены удары возмездия, которые продолжаются до сих пор. Сейчас, я полагаю, будет усиление этих ударов возмездия именно по тем местам складирования, откуда могут запускаться эти дроны, чтобы их полностью уничтожить на земле, а не перехватывать их на подлете, за считанные секунды до нанесения удара. Наши войска этим займутся в ближайшие сутки», - заключил генерал-майор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников на Москву является актом международного терроризма, передает «Радиоточка НСН».

