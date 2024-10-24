В городе Коркин начались беспорядки из-за убийства женщины-таксиста
В Челябинской области жители города Коркин вышли на сход из-за убийства женщины-таксиста. Очевидцы публикуют кадры в соцсетях.
Труп 40-летней женщины с ножевыми ранениями нашли сегодня ночью. Возбуждено уголовное дело. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей. По данным следствия, между убитой и подозреваемым, который ехал в такси к своему дому, произошел конфликт — 17-летний подросток не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. Сейчас подозреваемый задержан.
Местные жители считают, что полиция вовремя не задержала предполагаемых злоумышленников. Толпа горожан подожгла цыганский дом, в котором, предположительно, находится второй подозреваемый — 19-летний молодой человек. На месте беспорядков работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области и подразделения сил специального назначения Росгвардии.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жительницы Коркино Челябинской области, которая занималась частным извозом, говорится в Telegram-канале ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru