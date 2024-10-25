СМИ: Тульский суд арестовал учительницу за воровство учебников

Учительница уволилась в конце предыдущего учебного года. Пропажа учебных пособий обнаружилась в сентябре, директор школа подала заявление в правоохранительные органы.

Выяснилось, что педагог воровала учебники, пока охранник поливал цветы. Украденные книги злоумышленница, по версии следствия, реализовала через интернет.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы и штраф.

Ранее преподаватель русского языка нанесла побои шестикласснику за просьбу вести урок на русском языке в Узбекистане. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

