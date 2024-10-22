В Подмосковье задержаны подозреваемые в покушении на помощника депутата
Подозреваемые в покушении на мужчину в деревне Лапино Одинцовского городского округа Подмосковья задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее стало известно, что на веранде дома в Лапино злоумышленник выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в собственника жилья. Позже правоохранители уточнили, что нападению подвергся помощник депутата Госдумы Шерип Алихаджиев. Потерпевшего госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями, напоминает РЕН ТВ.
«Задержаны предполагаемые исполнитель и заказчик покушения на убийство мужчины, совершенного 10 октября... Оба фигуранта доставлены в следственные органы», — написала Волк в Telegram-канале.
Представитель МВД уточнила, что подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска подмосковного главка МВД и управления ведомства России по Одинцовскому округу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru