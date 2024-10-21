Житель Борисоглебска предстанет перед судом за убийство соседа
Житель Борисоглебска (Воронежская область) предстанет перед судом за убийство своего соседа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Сообщается, что преступление было совершено в августе 2024 года. Двое соседей совместно распивали спиртные напитки, между ними вспыхнул конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил жертву лопатой по голове, телу и конечностям. Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы.
Убийцу вскоре задержали, против него возбудили уголовное дело. Следствию удалось собрать достаточную доказательную базу, основанную на заключении экспертиз и показании свидетелей. Дело передано в суд.
Ранее суд приговорил жителя Новосибирска к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство своего знакомого при помощи вил, лопаты и перцового баллона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru