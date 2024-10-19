3 погибших, пожар и обрушения: Что известно о взрыве газа в Кирсанове

ЧП случилось в многоквартирном доме №29 на Коммунистической улице. 

ВЗРЫВ, ПОЖАР И ОБРУШЕНИЕ

Рано утром 19 октября в городе Кирсанов Тамбовской области в одном из пятиэтажных многоквартирных домов произошел взрыв бытового газа. Известно, что эпицентр был на четвертом этаже. В результате случившегося были повреждены четвертый и пятый этажи здания. В доме начался пожар и произошло частичное обрушение конструкций. Жителей дома эвакуировали.

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На место происшествия оперативно приехали все необходимые службы. По словам главы Тамбовской области Максима Егорова, возгорание на площади 150 квадратных метров удалось локализовать в 05:41 часов утра.

В Сети появились кадры с места происшествия на Коммунистической улице. Судя по фото, часть жилого многоквартирного дома разрушена, на этажах виднеется дым, а на земле лежат обломки здания.

«В 4:55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в... доме, расположенном по адресу: город Кирсанов, улица Коммунистическая, дом 29. На настоящий момент за медицинской помощью обратились восемь жильцов, которые были доставлены в медицинское учреждение, пять человек от госпитализации отказались. По предварительной информации, два человека погибли», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

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Позже в МЧС России сообщили, что при разборе завалов конструкций было обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв после взрыва газа в Кирсанове возросло до трех. В пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что количество пострадавших тоже увеличилось. По данным издания, оно достигло девяти. Отмечается, что двое пострадавших были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

«В результате ЧС девять пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей», - приводит слова властей издание.

Как сообщили в регионе, семерых пациентов доставили в Кирсановскую районную больницу. Еще шесть человек остаются в терапевтическом отделении в стабильном состоянии. Седьмую пациентку уже отправили к родственникам.

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РЕЖИМ ЧС И ЭВАКУАЦИЯ

После случившегося, всех жителей дома №29 эвакуировали и отправили в пункты временного размещения. Для них подготовили ПВР вместимостью 60 человек. Власти заявили, что все пострадавшие были обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. С ними работают психологи. На месте ЧП задействованы 150 сотрудников МЧС и 35 единиц техники.

Губернатор Максим Егоров объявил о введении в Кирсанове режима ЧС.

«Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь», - написал он в своем Тelegram-канале.

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Егоров также рассказал, что сотрудники МЧС уже начали разбирать завалы, в связи с чем жильцам дома временно ограничили доступ к квартирам. Также сообщается, что здание оцепила полиция для защиты имущества от мародеров.

По словам губернатора, обрушившийся дом достаточно старый, и в нем длительный период времени не проводили ремонт. В связи с этим, добавил Егоров, в регион из Москвы скоро приедет спецтехника «Струна», которая позволит провести диагностику и определить, подлежит ли здание восстановлению.

«Сейчас главное — восстановить людям жилье», - сказал он.

При этом, предположительно, уже к вечеру жильцы некоторых подъездов смогут вернуться домой.

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В результате случившегося следователи в Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальное наказание по ней подразумевает лишение свободы до четырех лет.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в одном из жилых домой в дагестанском Кизилюрте произошел взрыв газа.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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