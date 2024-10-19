3 погибших, пожар и обрушения: Что известно о взрыве газа в Кирсанове

Позже в МЧС России сообщили, что при разборе завалов конструкций было обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв после взрыва газа в Кирсанове возросло до трех. В пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что количество пострадавших тоже увеличилось. По данным издания, оно достигло девяти. Отмечается, что двое пострадавших были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

«В результате ЧС девять пострадавших, двое доставлены в областную больницу с диагнозом отравление угарным газом, ожог верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей», - приводит слова властей издание.

Как сообщили в регионе, семерых пациентов доставили в Кирсановскую районную больницу. Еще шесть человек остаются в терапевтическом отделении в стабильном состоянии. Седьмую пациентку уже отправили к родственникам.