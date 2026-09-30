«Просто бумажка»: Зачем в России вводится удостоверение учителя
Дмитрий Казаков в эфире НСН призвал начать с оплаты труда и достойных условий работы.
Удостоверение учителя не изменит статус педагога, это лишь дополнительная мера, заявил НСН председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.
Минпросвещения вместе с педагогами сформирует положение о статусе учителя и вынесет его на общественное обсуждение, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он добавил, что в России появится удостоверение учителя. Казаков признался, что не очень понимает смысл такого документа.
«Я очень скептически смотрю на такую инициативу, которая вряд ли сильно изменит статус педагога. Мне кажется, что это никак не повлияет. Статус педагога не устанавливается бумажкой, удостоверением или еще чем-то. Он устанавливается его финансовым положением, условиями труда. Это самое главное – достойные условия труда и оплата. А бумажка вряд ли как-то повлияет на статус педагога. Не могу представить, какие пункты нужно внести в положение о статусе учителя, чтобы оно помогало или облегчало работу. Ничего не изменится от этого. Начинать нужно с финансового положения, а потом уже думать, чем закрепить этот статус, но пока рано об этом думать», - отметил он.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей в целях повышения престижа профессии и создания благоприятных условий их деятельности. Документ в том числе предусматривает установление единого образца удостоверения, которое подтверждает статус учителя.
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