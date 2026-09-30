«Я очень скептически смотрю на такую инициативу, которая вряд ли сильно изменит статус педагога. Мне кажется, что это никак не повлияет. Статус педагога не устанавливается бумажкой, удостоверением или еще чем-то. Он устанавливается его финансовым положением, условиями труда. Это самое главное – достойные условия труда и оплата. А бумажка вряд ли как-то повлияет на статус педагога. Не могу представить, какие пункты нужно внести в положение о статусе учителя, чтобы оно помогало или облегчало работу. Ничего не изменится от этого. Начинать нужно с финансового положения, а потом уже думать, чем закрепить этот статус, но пока рано об этом думать», - отметил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей в целях повышения престижа профессии и создания благоприятных условий их деятельности. Документ в том числе предусматривает установление единого образца удостоверения, которое подтверждает статус учителя.

