«Подстраховка диспетчера»: Что грозит Superjet 100 из-за отказа датчиков
Роман Гусаров напомнил НСН, что для пассажирского лайнера гораздо серьезнее отказ двигателей и шасси, чем некоторых систем электронного бортового оборудования.
Отказ системы TCAS на борту самолета и датчика GPS не несет угрозы для лайнера и его пассажиров, так как эти системы всего лишь подстраховывают диспетчера. Об этом НСН рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Россия» с двумя отказавшими датчиками благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что отказ данных произошел, когда самолет находился на высоте около 5 километров. Из строя вышла система предупреждения столкновения воздушных судов TCAS и определяющий точные координаты, скорость движения и высоту датчик GPS. Гусаров раскрыл, насколько серьезен был отказ этих систем и что происходит, если они выходят из строя.
«Современные самолеты оборудованы системой взаимного наблюдения и предупреждения опасного сближения, так называемой системой TCAS. Сам по себе выход этой системы из строя не несет за собой никакой угрозы, потому что она не основная, а дублирующая. Самолет, который уже выполняет посадку, ведется диспетчером. Диспетчер контролирует воздушное пространство и в случае опасного сближения или пересечения курсов отреагирует раньше, чем бортовая система самолета. А бортовая система в принципе существует для подстраховки диспетчера. Но, в принципе, если ситуация в воздушном пространстве была штатная, то самолет остается полностью управляемым как в автоматическом режиме, так и в ручном», — рассказал он.
Также авиаэксперт раскрыл, в чем могла быть причина отказа датчиков и какова теперь дальнейшая судьба самолета.
«Отказы у авиатехники периодически случаются. Не все эти случаи попадают в прессу. Большая часть из них идет по служебным телеграммам. Поэтому сказать, что в этом отношении есть какие-то системные проблемы у конкретного самолета, я не могу. Куда хуже, если бы был отказ двигателей или шасси. Указанные в инфоповоде системы срабатывают на самолете, условно, раз в год. В данном случае самолет будет отстранен от выполнения полетов, технические специалисты разберутся, в чем причина отказа. Может быть, там просто отошел какой-то контакт или сработала ошибочная сигнализация. Так что починят и самолет вернется в небо, так как речь идет всего лишь о бортовом электронном оборудовании», — подытожил он.
Ранее стало известно, что первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил свой первый полет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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