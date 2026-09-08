Отказ системы TCAS на борту самолета и датчика GPS не несет угрозы для лайнера и его пассажиров, так как эти системы всего лишь подстраховывают диспетчера. Об этом НСН рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Россия» с двумя отказавшими датчиками благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что отказ данных произошел, когда самолет находился на высоте около 5 километров. Из строя вышла система предупреждения столкновения воздушных судов TCAS и определяющий точные координаты, скорость движения и высоту датчик GPS. Гусаров раскрыл, насколько серьезен был отказ этих систем и что происходит, если они выходят из строя.

«Современные самолеты оборудованы системой взаимного наблюдения и предупреждения опасного сближения, так называемой системой TCAS. Сам по себе выход этой системы из строя не несет за собой никакой угрозы, потому что она не основная, а дублирующая. Самолет, который уже выполняет посадку, ведется диспетчером. Диспетчер контролирует воздушное пространство и в случае опасного сближения или пересечения курсов отреагирует раньше, чем бортовая система самолета. А бортовая система в принципе существует для подстраховки диспетчера. Но, в принципе, если ситуация в воздушном пространстве была штатная, то самолет остается полностью управляемым как в автоматическом режиме, так и в ручном», — рассказал он.