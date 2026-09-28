Лайнеры МС-21 закроют потребности только в одном сегменте российской авиации, а нынешние темпы производства самолетов слишком низкие на мировом уровне, рассказал НСН директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.



Иркутский авиазавод готовит к летным испытаниям четыре серийных МС-21-310, а выпуск самолетов планируется довести до 36 бортов в год. Сейчас в производстве находятся 18 машин, а новый контракт с «Аэрофлотом» обеспечит загрузку предприятия до 2032 года. Об этом рассказал гендиректор ИАЗа Андрей Сойнов. Его слова приводит «Известия». Захарченко подчеркнул, что этого объема все равно мало.