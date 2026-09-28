Останемся без авиации? Россиян предупредили о скором дефиците самолетов
Российской авиации нужно минимум вдвое больше бортов, чем предлагают заводы, заявил НСН Юрий Захарченко.
Лайнеры МС-21 закроют потребности только в одном сегменте российской авиации, а нынешние темпы производства самолетов слишком низкие на мировом уровне, рассказал НСН директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Иркутский авиазавод готовит к летным испытаниям четыре серийных МС-21-310, а выпуск самолетов планируется довести до 36 бортов в год. Сейчас в производстве находятся 18 машин, а новый контракт с «Аэрофлотом» обеспечит загрузку предприятия до 2032 года. Об этом рассказал гендиректор ИАЗа Андрей Сойнов. Его слова приводит «Известия». Захарченко подчеркнул, что этого объема все равно мало.
«36 самолетов в год — эта цифра необходимых потребностей для российских компаний. Но это очень серьезный показатель для авиастроения. В прошлом году был произведен один самолет за 12 месяцев, а сейчас серийная программа предусматривает сразу три борта в месяц. По мировым меркам, если смотреть на Boeing или Airbus, то это даже мало, но при наших темпах — очень много. При этом, даже такой объем закроет только часть потребностей — по оценке Минтранса, к 2030-му году компаниям потребуется 644 новых пассажирских самолета, а МС-21 закроет сегмент только среднемагистральных машин — это даже не половина от всех. Нас ждет дефицит бортов и ухудшение условий авиационных перевозок, либо потребуются иностранные поставщики. Намеченного выпуска все равно недостаточно. Очевидно, что провалилась модель ориентации на Запад, на международную интеграцию в создании российской авиации. Мы или будем делать все сами, или будем без авиации вообще», — отметил он.
Ранее Захарченко в беседе с НСН раскритиковал идею нового авиасбора.
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