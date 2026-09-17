В России уже шесть лет идет перераспределение авиаперевозок в восточную часть страны, так что новыми точками притяжения уже стали Красноярск, Новосибирск и Дальний Восток. Об этом НСН рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Пассажиропоток московских аэропортов с начала года снизился на 3,5%, пишет «Интерфакс». Так, сильнее всего он упал в «Домодедово» – на 13,2%, до примерно 6,9 млн человек. Доля аэропорта в общем трафике Московского авиаузла снизилась с 18,9% до 17%. Во «Внуково» пассажиропоток уменьшился на 1,4%, при этом его доля выросла до 22,5%, а «Шереметьево» обслужило на 1% пассажиров меньше год к году. При этом доля аэропорта в Московском авиаузле выросла с 59% до 60,5%. Пантелеев раскрыл, что почему показатели «Домодедово» падают сильнее всего.

«Перераспределение пассажиропотока в «Домодедово» происходит не между столичными аэропортами, а по сути между московским авиаузлом и региональными. Еще с 2020 года идет постоянное смещение центра тяжести авиаперевозок из Москвы на восток. В России новыми центрами притяжения являются Новосибирск, Красноярск, пункты на Дальнем Востоке. Поэтому, с учетом того, что крупнейшие для «Домодедово» клиенты — «S7», «Уральские авиалинии», — также имеют операционные базы за пределами Московского авиаузла, то они все больше своих самолетов отправляют восточнее Москвы», — уточнил Пантелеев.