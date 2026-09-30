Учетную запись на «Госуслугах» разрешили подтверждать в салонах связи
Граждане смогут подтверждать учётную запись на портале «Госуслуги» в салонах операторов мобильной связи. Как сообщает пресс-служба Минцифры РФ, подписано соответствующее постановление правительства.
В ведомстве указали, что изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населённых пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих услугу подтверждения.
Также гражданам напомнили, что учётная запись бывает упрощённой, стандартной или подтверждённой. Последняя даёт полный доступ к функционалу «Госуслуг», включая оформление документов и подачу заявлений онлайн.
Ранее в Минцифры рассказали об отсутствии планов по вводу в России ограничений на доступ детей в социальные сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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