Учетную запись на «Госуслугах» разрешили подтверждать в салонах связи

В ведомстве указали, что изменения расширят возможности для пользователей, особенно в населённых пунктах, где рядом нет МФЦ или банков, предоставляющих услугу подтверждения.

Также гражданам напомнили, что учётная запись бывает упрощённой, стандартной или подтверждённой. Последняя даёт полный доступ к функционалу «Госуслуг», включая оформление документов и подачу заявлений онлайн.

Ранее в Минцифры рассказали об отсутствии планов по вводу в России ограничений на доступ детей в социальные сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

