МВД объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина
30 сентября 202615:04
Алексей Филимонов
Лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что соответствующая информация появилась в базе МВД России. Музыканта разыскивают по уголовной статье, по какой именно - не уточняется.
Известно, что в настоящее время Прусникин проживает в США.
Ранее в международный розыск по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации была объявлена дочь политика Бориса Немцова Жанна, пишут «Известия».
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