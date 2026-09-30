МВД объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина

Лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск. Об этом сообщает RT.

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Отмечается, что соответствующая информация появилась в базе МВД России. Музыканта разыскивают по уголовной статье, по какой именно - не уточняется.

Известно, что в настоящее время Прусникин проживает в США.

Ранее в международный розыск по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации была объявлена дочь политика Бориса Немцова Жанна, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МузыкантыРозыскМВД РФ

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