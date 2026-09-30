МВД объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина

Отмечается, что соответствующая информация появилась в базе МВД России. Музыканта разыскивают по уголовной статье, по какой именно - не уточняется.

Известно, что в настоящее время Прусникин проживает в США.

Ранее в международный розыск по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации была объявлена дочь политика Бориса Немцова Жанна, пишут «Известия».

