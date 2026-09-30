Без снижения зарплат: В каком состоянии рынок труда в России
Исторический минимум безработицы в РФ позволяет менять работу без существенной потери в зарплате, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Рынок труда в России достиг определенного баланса на фоне минимальной безработицы, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. По её словам, говорить о переходе к рынку работодателя у нас не приходится.
Большинство сотрудников, которые сменили работу в последние несколько лет, согласились на снижение зарплаты, подсчитала американская аналитическая компания Revelio Labs. Она проанализировала данные по десяткам стран. Среди всех белых воротничков, сменивших работу в конце 2025 года, 40% согласились на сокращение зарплаты на 10 с лишним процентов. Это самый высокий показатель минимум за последние десять лет.
«Данные американской аналитики отражают прежде всего ситуацию на рынках с растущей безработицей. В России же картина сейчас другая, безработица остается на историческом минимуме. Поэтому говорить о массовом снижении зарплаты при смене работы и переходе к рынку работодателя у нас явно рано. При этом вакансий действительно становится меньше, работодатели нанимают сдержаннее, рост зарплатных предложений замедлился. Однако это говорит только о том, что на рынке есть некий баланс», - пояснила эксперт.
При этом готовность россиян уступать в деньгах выросла незначительно.
«По нашим исследованиям снизить зарплатное ожидание действительно готов практически каждый второй экономически активный россиянин, но чаще всего это очень незначительный процент. Средний максимальный размер уступки составил 10,5% против 9,5% в январе 2006 года. 36% снижать запросы категорически не согласны», - уточнила собеседница НСН.
Она подчеркнула, что рост зарплат - это характеристика нормального состояния рынка труда.
«И мы его фиксируем, хотя в некоторых сферах он чисто фактический - ниже годовой инфляции. Например, зарплатные предложения в Москве для IT-специалистов выросли за год всего на 4%, маркетологов на 3-7%. Это совсем небольшие цифры, потому что годовая инфляция у нас по последним данным выше 6%. Высокая конкуренция за места ограничивает возможность кандидатов торговаться. Кроме того, нанимать персонал сейчас немного проще, чем было год или два назад. Мы наблюдаем охлаждение рынка после периода острого кадрового дефицита», - отметила Голованова.
Кроме того, искусственный интеллект в каких-то сферах тоже сыграл свою роль.
«Например, у аналитиков, маркетологов, представителей креативных профессий. Навыки работы с нейросетями становятся обязательными требованиями, число вакансий начального уровня в этих сферах заметно сокращается. Сохранится ли эта ситуация надолго, будет зависеть от очень многих факторов. Рынок труда в России стал адаптивным, он быстро реагирует на изменения. Пока безработица остается рекордно низкой, условий для устойчивого рынка работодателей нет», - констатировала глава исследовательского центра SuperJob.
Она также перечислила отрасли, которые наиболее остро нуждаются в кадрах на сегодня.
«Это ретейл, промышленность, строительство, транспорт, логистика, медицина. Там же зарплатные предложения, соответственно, растут быстрее. У инженерно-технических работников промышленности рост за год составил почти 9%, у квалифицированных рабочих производств 8%, у медперсонала 8,3%. Если говорить про офисных работников, то они должны владеть инструментами, углублять экспертизу, предметные области, развивать способность быстро осваивать новое. Работодатели все больше хотят видеть на рабочих местах профессионалов, которые владеют новыми технологиями», - заключила Наталья Голованова.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что абсолютное большинство соискателей не пользуется специализированными сайтами по поиску работы, они делают это через знакомых.
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