Рынок труда в России достиг определенного баланса на фоне минимальной безработицы, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. По её словам, говорить о переходе к рынку работодателя у нас не приходится.

Большинство сотрудников, которые сменили работу в последние несколько лет, согласились на снижение зарплаты, подсчитала американская аналитическая компания Revelio Labs. Она проанализировала данные по десяткам стран. Среди всех белых воротничков, сменивших работу в конце 2025 года, 40% согласились на сокращение зарплаты на 10 с лишним процентов. Это самый высокий показатель минимум за последние десять лет.

«Данные американской аналитики отражают прежде всего ситуацию на рынках с растущей безработицей. В России же картина сейчас другая, безработица остается на историческом минимуме. Поэтому говорить о массовом снижении зарплаты при смене работы и переходе к рынку работодателя у нас явно рано. При этом вакансий действительно становится меньше, работодатели нанимают сдержаннее, рост зарплатных предложений замедлился. Однако это говорит только о том, что на рынке есть некий баланс», - пояснила эксперт.