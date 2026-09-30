Рейс из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате
Рейс авиакомпании FlyDubai из Дубая в Тель-Авив мог быть захвачен. Об этом сообщают израильские СМИ.
Лайнер Boeing 737 передал сигнал бедствия — код 7700, после чего, по данным FlightRadar24, резко снизил скорость и высоту. Связь с бортом прервана, на борту находятся порядка 180 пассажиров.
ВВС Израиля подняли истребители в воздух. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац проводят экстренное совещание с высшим руководством страны.
По информации СМИ, самолёт, как ожидается, совершит посадку на территории Саудовской Аравии в ближайшие несколько минут.
Аэропорт Бен-Гурион временно приостановил работу.
Upd: Самолёт авиакомпании FlyDubai успешно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии. По предварительной версии, инцидент мог быть спровоцирован конфликтом между членами экипажа на борту. При этом специалисты не выявили каких‑либо признаков реальной угрозы безопасности воздушного судна, отмечает «Радиоточка НСН».
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