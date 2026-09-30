От ошибки к норме: Как изменятся правила русского языка
Любые перемены начинаются с ошибки, но для закрепления в словаре им предстоит долгий путь, заявила НСН Ирина Левонтина.
Русский язык развивался через «ошибки», но их должны оценить лингвисты и авторитетные носители, чтобы они превратились в норму, рассказала НСН ведущий научный сотрудник Института Русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.
В русском языке рождается новый союз «то что». Сейчас он считается ошибкой, но со временем может стать нормой, указа научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов. Его слова приводит РИА Новости. Левонтина не согласилась с коллегой.
«То, что появляется новый союз, не означает, что он становится нормативным. Это две разные вещи. Лингвисты, с одной стороны, наблюдают, что изменилось в словоупотреблении, ударении, грамматике, а с другой стороны, составляют какие-то рекомендации, пишут нормативные словари и так далее. Никто пока не предлагает считать эту перемену нормативной. Речь идет только о том, что надо зафиксировать, что такая вещь есть. Если какое-то явление понимают как нормальное и используют уже те люди, которых мы готовы признать авторитетными носителями языка, то тогда оно может стать нормой. Сначала ударение или грамматическая конструкция становятся допустимыми, а потом уже единственным возможным вариантом. Говорить о том, что перемены — это безграмотность или деградация, конечно, можно, но все новое в языке появляется как ошибка. Всегда есть возмущения, а потом все приживается и становится нормальным», — отметила она.
Ранее доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко назвал НСН главную причину быстрых изменений в русском языке.
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