Русский язык развивался через «ошибки», но их должны оценить лингвисты и авторитетные носители, чтобы они превратились в норму, рассказала НСН ведущий научный сотрудник Института Русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина.

В русском языке рождается новый союз «то что». Сейчас он считается ошибкой, но со временем может стать нормой, указа научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов. Его слова приводит РИА Новости. Левонтина не согласилась с коллегой.