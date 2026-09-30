Путин выступил на первом заседании депутатов Госдумы девятого созыва
Президент РФ Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает RT.
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Глава государства поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги подтвердили прочность политической многопартийной системы России.
Он также отметил, что среди задач, которые стоят перед парламентариями - вопросы демографии и повышение благосостояния российских семей.
«Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесет свой вклад в историю российского парламентаризма», — сказал президент.
Ранее депутаты выбрали председателей комитетов Госдумы девятого созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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