Путин выступил на первом заседании депутатов Госдумы девятого созыва

Президент РФ Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает RT.

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Глава государства поздравил депутатов с победой на выборах. По его словам, их итоги подтвердили прочность политической многопартийной системы России.

Он также отметил, что среди задач, которые стоят перед парламентариями - вопросы демографии и повышение благосостояния российских семей.

«Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесет свой вклад в историю российского парламентаризма», — сказал президент.

Ранее депутаты выбрали председателей комитетов Госдумы девятого созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

