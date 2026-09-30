Экспертные советы и редакторские группы должны совместно решать, дискредитируют ли персонажи государственные органы власти или нет, рассказал НСН депутат Госдумы VIII созыва Елена Драпеко.

Фильмы и сериалы о коррумпированных сотрудниках правоохранительных органов перестанут получать государственное финансирование. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных киностудиях. Драпеко поддержала такую инициативу.