А судьи кто? Драпеко объяснила отказ от господдержки фильмов про коррупцию силовиков
Рекомендации о выделении средств на проекты утверждают эксперты, но финальное решение за Министерством культуры, заявила НСН Елена Драпеко.
Экспертные советы и редакторские группы должны совместно решать, дискредитируют ли персонажи государственные органы власти или нет, рассказал НСН депутат Госдумы VIII созыва Елена Драпеко.
Фильмы и сериалы о коррумпированных сотрудниках правоохранительных органов перестанут получать государственное финансирование. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных киностудиях. Драпеко поддержала такую инициативу.
«Граница между критикой и дискредитацией правоохранительных органов проходит через экспертные советы. Если он считает, что это выставляет кого-то в плохом свете, может пострадать имидж госструктур, то надо об этом сообщить министерству культуры. Если же фильм проходит отбор, то он получит финансирование. Этим вопрос должна заниматься редакторская группа, которая создает заявку на гранты и ведет работу с экспертными советами, показывает сценарий. К законодательству это не имеет никакого отношения», — подчеркнула она.
Ранее Драпеко объяснила НСН, почему в России запретят теневой прокат.
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