«Нагрузка на приборы»: В авиаотрасли выступили против интернета на борту лайнеров
Доступ в интернет не повлияет на стоимость авиабилетов, организовать его на бортах лайнеров не слишком дорого, однако делать этого не стоит, сказал НСН Виктор Горбачев.
Доступ в интернет на бортах лайнеров не нужен — любые лишние приборы негативно влияют на авионику воздушного судна, ведь пассажиров не просто так просят при посадке отключить все гаджеты. Об этом НСН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Доступ в интернет на российских самолетах появится в 2027–2028 годах. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский, сообщает ТАСС. По его словам, в первую очередь технологию внедрят на авиалайнере МС-21. Горбачев выступил против подключения интернета на бортах лайнеров.
«Какие-то лишние приборы всегда могут повлиять на авионику воздушного судна. Недаром при посадке на борт просят отключить все мобильные телефоны и другие гаджеты. Считаю, что не надо вводить какие-то дополнительные новшества. Конечно, накладно это не будет и на стоимость билетов никак не повлияет, это будет просто дополнительная услуга, в которой нет жесткой необходимости. Но все-таки дополнительно выходить на спутники, от которых зависит работа авионики, не нужно», — сказал собеседник НСН.
Ранее заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев заявил, что решение «Аэрофлота» предоставить пассажирам возможность пользоваться интернетом во время полета вполне реализуемо. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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