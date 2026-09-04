Доступ в интернет на бортах лайнеров не нужен — любые лишние приборы негативно влияют на авионику воздушного судна, ведь пассажиров не просто так просят при посадке отключить все гаджеты. Об этом НСН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Доступ в интернет на российских самолетах появится в 2027–2028 годах. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский, сообщает ТАСС. По его словам, в первую очередь технологию внедрят на авиалайнере МС-21. Горбачев выступил против подключения интернета на бортах лайнеров.