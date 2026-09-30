Автоюрист указал на «узкое место» в новом регулировании движения роботов-курьеров
В отличие от доставщиков на СИМ, роботы-курьеры – на редкость безопасные участники дорожного движения, заявил НСН автоюрист Лев Воропаев.
Вопрос регулирования работы роботов-доставщиков еще не решен окончательно, и по итогам эксперимента в него будут вноситься изменения, сейчас он как минимум требует доработки в части движения по узким тротуарам, объяснил НСН автоюрист Лев Воропаев.
Постановление, устанавливающее в 34 регионах страны экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации автономных роботов-доставщиков (роверов) подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. ЭПР будет длиться три года. Согласно правилам, устройства обязаны будут уступать дорогу пешеходам, велосипедистам, а также автомобилям с включенными спецсигналами. Их масса не должна быть больше 120 кг, а максимальная скорость не может превышать 25 км/ч. Воропаев подчеркнул, что регулирование по итогам эксперимента еще будет дорабатываться, и указал на моменты, которые документ не охватил.
«До принятия этого постановления сфера доставщиков не была урегулирована. Причем это экспериментальный режим, и нельзя говорить об окончательном решении вопроса урегулирования этой сферы, так как возможны изменения. В этих правилах прописана возможность незанятия пешеходных зон, тротуаров, прописано, что они должны снизить скорость до скорости движения пешеходов, но по ширине вопрос как-то не очень отрегулирован. Ширина тротуаров бывает недостаточной, и когда едет несколько роботов, это создает определенные сложности для движения пешеходов. Поэтому я думаю, стоит еще этот момент добавить. А так роверы — это наиболее безопасный современный транспорт. Если мы сравниваем с теми же средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — просто небо и земля», — поделился мнением автоюрист.
Также постановление содержит предписание, что каждый ровер должен иметь страховку, аналогичную ОСАГО. Собеседник НСН отметил, что все вопросы возмещения вреда при наезде робота на пешехода, столкновении с велосипедом, повреждении груза и других инцидентах будут регулироваться в соответствии с действующим законодательством.
«Если был причинен какой-либо вред здоровью, материальный вред, если робот будет признан виновным в этом происшествии, это будет покрываться частично либо полностью теми обязательствами, которые имеет страховая компания в рамках заключенного договора страхования ответственности этих роботов. Однако мы не знаем содержание каждого договора страхования, какие там условия возмещения. Они могут быть уникальны — тот же самый аналог с ОСАГО, где у нас есть несколько систем оценки причиненного ущерба. Но в любом случае, в постановлении четко прописано, что возмещение ущерба происходит в рамках действующего законодательства. Если страхового возмещения будет недостаточно для покрытия причиненного ущерба имуществу или возмещения морального вреда, либо вреда здоровью, будет платить владелец этого робота, либо диспетчер, либо компания, которая предоставила соответствующий режим работы этого робота. Но, как показывает практика, данные роботы-доставщики уже много лет используется в Москве, и вряд ли возможно говорить о том, что они представляют какую-либо опасность для пешеходов или для других участников дорожного движения. Были единичные случаи, когда происходили какие-то инциденты, и то, судя по сообщениям СМИ, они были урегулированы без последствий с точки зрения компенсации материального или иного вреда», — подчеркнул Воропаев.
Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин поделился с НСН мнением, что для роботов-доставщиков необходимо выделять отдельную полосу.
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