Также постановление содержит предписание, что каждый ровер должен иметь страховку, аналогичную ОСАГО. Собеседник НСН отметил, что все вопросы возмещения вреда при наезде робота на пешехода, столкновении с велосипедом, повреждении груза и других инцидентах будут регулироваться в соответствии с действующим законодательством.

«Если был причинен какой-либо вред здоровью, материальный вред, если робот будет признан виновным в этом происшествии, это будет покрываться частично либо полностью теми обязательствами, которые имеет страховая компания в рамках заключенного договора страхования ответственности этих роботов. Однако мы не знаем содержание каждого договора страхования, какие там условия возмещения. Они могут быть уникальны — тот же самый аналог с ОСАГО, где у нас есть несколько систем оценки причиненного ущерба. Но в любом случае, в постановлении четко прописано, что возмещение ущерба происходит в рамках действующего законодательства. Если страхового возмещения будет недостаточно для покрытия причиненного ущерба имуществу или возмещения морального вреда, либо вреда здоровью, будет платить владелец этого робота, либо диспетчер, либо компания, которая предоставила соответствующий режим работы этого робота. Но, как показывает практика, данные роботы-доставщики уже много лет используется в Москве, и вряд ли возможно говорить о том, что они представляют какую-либо опасность для пешеходов или для других участников дорожного движения. Были единичные случаи, когда происходили какие-то инциденты, и то, судя по сообщениям СМИ, они были урегулированы без последствий с точки зрения компенсации материального или иного вреда», — подчеркнул Воропаев.

Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин поделился с НСН мнением, что для роботов-доставщиков необходимо выделять отдельную полосу.

