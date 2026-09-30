Правительство готовит меры в связи с нападением медведей

Правительство РФ готовит меры в связи с нападением медведей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева.

В Подмосковье увеличилось количество сообщений о медведях

В частности, кабмином «прорабатываются изменения в нормативную базу», благодаря которым региональные власти смогут оперативно принимать «дополнительные решения в отношении регулирования популяции».

«В тот числе будет рассмотрена возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 30 лет численность бурых медведей в стране выросла более чем в два раза. В настоящее время их насчитывается более 300 тысяч особей.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что участившиеся нападения медведей на людей связаны в том числе с изменением климата и ростом популяции хищников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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