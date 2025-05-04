В майские праздники в клубах Москвы и Санкт-Петербурга прошли рейды
Известно, что силовики проверили заведения «Bizarre» и «Kontrkult».
В первые майские праздники сотрудники правоохранительных органов уже успели посетить с проверкой несколько ночных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. Причины были разные: от несогласованности мероприятия до возможной пропаганды экстремистской организации. До этого в одном из столичных фитнес-клубов тоже прошел рейд. Там искали нелегальных мигрантов.
МАЙСКИЕ РЕЙДЫ
Ночью 4 мая в Санкт-Петербурге правоохранители провели рейд на музыкальной рейв-вечеринке в клубе «Kontrkult». Telegram-канал «Shot» со ссылкой на очевидцев сообщал, что силовики вошли в заведение примерно в 01:30.
«Концерт был не согласован. Проверяли документы, ну, и на наличие запрещенных веществ», - заявил собеседник «Известий».
По данным источника, после проверки некоторых посетителей заведения увезли с мероприятия в автозаке. Официальной информации об инциденте пока не поступало.
При этом издание «78.ru» писало, что билеты на несогласованное мероприятие продавались исключительно онлайн и только заранее для того, чтобы избежать «нежелательных гостей». К тому же место проведения мероприятия было объявлено участникам вечеринки непосредственно перед ее началом.
До этого в ночь с 30 апреля на 1 мая прошли рейды в ночных клубах столицы. Предполагается, что такие меры были приняты в рамках закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено в стране).
Известно, что одна из проверок была проведена в столичном клубе «Bizarre», в котором проходят вечеринки с обменом партнерами. На кадрах, опубликованных «Известиями», видно, как несколько мужчин лежат на полу лицом вниз.
В декабре 2024 года аналогичный рейд прошел в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге. Согласно информации силовиков, там проходила закрытая вечеринка одной из запрещенных организаций. По данным СМИ, в заведении на проспекте Обуховской обороны присутствовали десятки человек. Тогда в результате проверки были задержаны примерно 20 лиц и изъяты материалы с признаками экстремистского содержания.
РЕЙД В ФИТНЕС-КЛУБЕ
Ночью 2 апреля в одном из столичных фитнес-клубов тоже прошла проверка. Telegram-канал «Baza» писал, что ОМОН приехал в одно из зданий сети «Spirit Fitness» на Рязанском проспекте. По данным источника, рейд был связан с выявлением мигрантов из Средней Азии.
Сообщалось, что сотрудники ОМОН отпустили женщин, а всех мужчин положили на пол лицом вниз. У них проверили документы, в которых искали информацию о законности пребывания на территории России, а также отметки о прохождении военной службы.
Один из очевидцев рейда рассказал каналу, что сотрудники ОМОН не применяли спецсредства, но следили за тем, чтобы никто из посетителей фитнес-клуба не вел фото и видеосъемку.
Ранее политический деятель Ирина Хакамада рассказала, что во время рейда на вечеринке в московском отеле, на которой она тоже присутствовала, силовики проверили документы у участников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство не поддержало законопроект о признании использования ИИ при преступлениях отягчающим обстоятельством
- В Москве в аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер»
- СМИ: На границе Эстонии и России образовалась очередь после военных учений
- Зеленский анонсировал санкции против помогающих Москве стран
- В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда»
- Аналитик заявил, что конфликт с Россией был запланирован Евросоюзом
- В Нижнем Новгороде из зоопарка сбежал волк
- В Telegram появились групповые звонки на 200 человек
- Зеленский раскритиковал Орбана за заявление о вступлении Украины в ЕС
- СМИ: Министр Минобороны Индии отменил визит в Москву на 9 Мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru