В майские праздники в клубах Москвы и Санкт-Петербурга прошли рейды

МАЙСКИЕ РЕЙДЫ

Ночью 4 мая в Санкт-Петербурге правоохранители провели рейд на музыкальной рейв-вечеринке в клубе «Kontrkult». Telegram-канал «Shot» со ссылкой на очевидцев сообщал, что силовики вошли в заведение примерно в 01:30.

«Концерт был не согласован. Проверяли документы, ну, и на наличие запрещенных веществ», - заявил собеседник «Известий».

По данным источника, после проверки некоторых посетителей заведения увезли с мероприятия в автозаке. Официальной информации об инциденте пока не поступало.