Гонорар Кадышевой вырос до 5 млн рублей

При этом бытовой райдер артистки и ее ансамбля «Золотое кольцо» по-прежнему довольно скромный. В гримерку коллектив просит фруктовую тарелку, кофе, чай, воду, сушки и печенье, при этом в райдере отсутствует алкоголь.

Дворцов объяснил возросшие заработки исполнительницы притоком молодой аудитории (исполнительница переживает вторую волну популярности из-за композиции «Плывет веночек»). «Вирусный трек увеличивает гонорар любого артиста, она подтянула молодежь — пример для многих исполнителей. Возможно, она сама не ожидала, что песня получит отклик», — подчеркнул Дворцов.

Ранее концерт Кадышевой отменили в Ульяновске из-за плохого самочувствия певицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

