Гонорар Кадышевой вырос до 5 млн рублей
Гонорар народной артистки России, певицы Надежды Кадышевой на фоне популярности у молодого поколения вырос до 5 млн рублей за выступление. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил продюсер Сергей Дворцов.
При этом бытовой райдер артистки и ее ансамбля «Золотое кольцо» по-прежнему довольно скромный. В гримерку коллектив просит фруктовую тарелку, кофе, чай, воду, сушки и печенье, при этом в райдере отсутствует алкоголь.
Дворцов объяснил возросшие заработки исполнительницы притоком молодой аудитории (исполнительница переживает вторую волну популярности из-за композиции «Плывет веночек»). «Вирусный трек увеличивает гонорар любого артиста, она подтянула молодежь — пример для многих исполнителей. Возможно, она сама не ожидала, что песня получит отклик», — подчеркнул Дворцов.
Ранее концерт Кадышевой отменили в Ульяновске из-за плохого самочувствия певицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru