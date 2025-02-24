СМИ: Концерт Кадышевой отменили в Ульяновске из-за плохого самочувствия певицы

Концерт народной артистки России Надежды Кадышевой отменили в Ульяновске, сообщил портал 73online.ru со ссылкой на источники.

Отмечается, что концерт должен был пройти 31 марта во дворце «Губернаторский». Согласно данным, причиной отмены стало плохое самочувствие певицы.

Кроме того, было отменено выступление Кадышевой в Пензе, запланированное на 29 марта, его перенесли на 19 мая. Билеты можно вернуть в месте приобретения.

Ранее певица Лолита Милявская прокомментировала призывы депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной к отмене ее концертов. Она отметила, что Пензина занимается коммунальными вопросами, и «травить Милявскую» проще, чем решать более сложные проблемы, такие как канализация и вывоз мусора, передает «Радиоточка НСН».

