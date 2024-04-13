«Пик паводка впереди»: Оренбургская область переживает разлив

«Уровень Урала составляет на данный момент 11 м 71 см», — приводит его слова ТАСС.



Уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато, повышения уровня воды больше не будет. Об этом заявил глава Оренбургской области Денис Паслер.

По словам губернатора, к утру 13 апреля Урал достиг 1171 см.

«Последние 4 часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», — написал Паслер в своем Telegram-канале.

Всего в Оренбурге подтоплено пять микрорайонов (Заречный, поселок имени Куйбышева, Кузнечный, Ситцовка, Подмаячный), три населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, поселок Берды) 21 СНТ, в зоне подтопления 2 912 домов и 4 971 приусадебный участок. Эвакуировано 1531 человек, в том числе 325 детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале 13 апреля.