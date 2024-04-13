«Пик паводка впереди»: Оренбургская область переживает разлив
Уровень в реке Урал начал снижаться около Орска и Оренбурга. Власти ждут усиления паводка на илекском направлении.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся на 9 см. Об этом заявил директор муниципального диспетчерского центра Александр Сиса.
«Уровень Урала составляет на данный момент 11 м 71 см», — приводит его слова ТАСС.
Уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато, повышения уровня воды больше не будет. Об этом заявил глава Оренбургской области Денис Паслер.
По словам губернатора, к утру 13 апреля Урал достиг 1171 см.
«Последние 4 часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», — написал Паслер в своем Telegram-канале.
Всего в Оренбурге подтоплено пять микрорайонов (Заречный, поселок имени Куйбышева, Кузнечный, Ситцовка, Подмаячный), три населенных пункта (18 разъезд, Краснохолм, поселок Берды) 21 СНТ, в зоне подтопления 2 912 домов и 4 971 приусадебный участок. Эвакуировано 1531 человек, в том числе 325 детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале 13 апреля.
При этом в Орске уровень воды упал на 23 см, населенный пункт продолжает «возвращаться к нормальной жизни».
«Видим уже тенденцию стабильного снижения в Орске. Существенно, это уже десятки сантиметров», - приводит слова губернатора РИА Новости.
Газовики продолжают работы по возобновлению подачи газа в Орске.
«Графики пуска газа публикуются в специальном разделе сайта «Газпром газораспределение Оренбург». Обновление происходит ежесуточно», – говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства Оренбуржья.
В 19 муниципальных образованиях Оренбургской области в 73 населенных пунктах и 38 СНТ оказались подтоплены 12 213 жилых домов, в том числе 123 многоквартиирных, 17 203 приусадебных участка.
Накануне Паслер встретился с пострадавшими от паводка жителями Оренбурга. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13 194 человека, из них 1 145 человек, в том числе 212 детей, размещено в 38 ПВР. Ситуацию с паводком губернатор назвал аномальной.
«Ситуация с паводком аномальная. Но оренбуржцы должны знать - сейчас все ресурсы области и страны брошены на поддержку нашего региона. Мы отстраиваем механизмы помощи, ремонта домов, строительства нового жилья, дезинфекции - работы много. Поставил задачу муниципалитетам в ежедневном режиме проводить разъяснительную работу с жителями. Нужно найти ресурсы для этого», – подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.
По данным губернатора Оренбургской области, единовременную материальную помощь на сумму в 20 тысяч рублей уже выплатили 4,5 тысячи человек. Сейчас специалисты проверяют еще 5,1 тысячи заявлений - в ближайшее время деньги поступят нуждающимся.
По данным регионального правительства, всего от граждан принято 192 813 заявлений. Все они поступили через портал «Госуслуги».
«МФЦ Оренбургской области работают без выходных. Прием пострадавших граждан в офисах МФЦ осуществляется вне очереди. За каждым пунктом временного размещения граждан закреплены сотрудники МФЦ, также специалисты осуществляют выезды в села, пострадавшие от затопления», – сообщает пресс-сслужба правительства Оренбургской области.
Вместе с тем Паслер подчеркнул, что паводковая обстановка по-прежнему остается сложной.
«В ряде территорий пик паводка впереди. Мобилизуем силы и средства на илекском направлении», – заявил Паслер в Telegram-канале.
В ликвидации чрезвычайной ситуации в ходе паводка задействовано 4 544 человек, 978 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотных авиационных систем (БАС).
Ранее судебные приставы отложат взыскание долгов с граждан, проживающих в регионах, пострадавших от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба ФССП РФ. В ведомстве уточнили, что исполнительные действия в отношении граждан-должников приостановят на два месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru