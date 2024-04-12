В оренбургском поселке Газодобытчиков-2 может прорваться дамба
12 апреля 202413:39
В оренбургском поселке Газодобытчиков-2 есть угроза прорыва на насыпной дамбе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.
По ее данным, под сооружением начали просачиваться грунтовые воды.
Ранее сегодня в Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации была объявлена массовая эвакуация жителей. Власти сообщили, что за последние десять часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru