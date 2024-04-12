В оренбургском поселке Газодобытчиков-2 может прорваться дамба

В оренбургском поселке Газодобытчиков-2 есть угроза прорыва на насыпной дамбе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

В зону затопления в Тюменской области может попасть 51 населенный пункт

По ее данным, под сооружением начали просачиваться грунтовые воды.

Ранее сегодня в Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации была объявлена массовая эвакуация жителей. Власти сообщили, что за последние десять часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПаводокОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры