Приставы отложат взыскание долгов с жителей пострадавших от паводков регионов
Судебные приставы отложат взыскание долгов с граждан, проживающих в регионах, пострадавших от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба ФССП РФ.
В ведомстве уточнили, что исполнительные действия в отношении граждан-должников приостановят на два месяца.
«Исполнительные производства в отношении должников будут отложены на основании сведений, предоставленных местными властями и иными уполномоченными органами», - говорится в сообщении.
В ФССП также добавили, что если исполнительные действия не былут отложены, то граждане могут заявить об этом в ведомство или в местные администрации.
Ранее Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям учитывать положение заёмщиков, пострадавших от наводнений и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru