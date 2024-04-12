Приставы отложат взыскание долгов с жителей пострадавших от паводков регионов

Судебные приставы отложат взыскание долгов с граждан, проживающих в регионах, пострадавших от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба ФССП РФ.

Пострадавшим от паводка в Оренбургской области предоставят кредитные каникулы

В ведомстве уточнили, что исполнительные действия в отношении граждан-должников приостановят на два месяца.

«Исполнительные производства в отношении должников будут отложены на основании сведений, предоставленных местными властями и иными уполномоченными органами», - говорится в сообщении.

В ФССП также добавили, что если исполнительные действия не былут отложены, то граждане могут заявить об этом в ведомство или в местные администрации.

Ранее Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям учитывать положение заёмщиков, пострадавших от наводнений и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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