Приставы отложат взыскание долгов с жителей пострадавших от паводков регионов

В ведомстве уточнили, что исполнительные действия в отношении граждан-должников приостановят на два месяца.

«Исполнительные производства в отношении должников будут отложены на основании сведений, предоставленных местными властями и иными уполномоченными органами», - говорится в сообщении.

В ФССП также добавили, что если исполнительные действия не былут отложены, то граждане могут заявить об этом в ведомство или в местные администрации.

Ранее Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям учитывать положение заёмщиков, пострадавших от наводнений и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

