В Оренбуржье остаются затопленными более 11,7 тысячи домов

Свыше 11,7 тысячи домов подтоплены в 67 населенных пунктах и 40 садовых товариществах Оренбургской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

«По состоянию на 8:00 12 апреля на территории 26 муниципальных образований... подтоплены 11 773 жилых дома, 15 066 приусадебных участков», — указано в сообщении.

Всего в области эвакуировали 10 739 человек, в числе которых 2 094 ребенка.

По данным властей, в четырех населенных пунктах нарушено энергоснабжение, для движения закрыто 35 мостовых сооружений. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Оренбурге, Орске, Бузулуке, а также в Бузулукском, Оренбургском и Илекском районах.

Между тем власти Оренбурга спрогнозировали пик паводка в городе. По словам замглавы региональной столицы Алексея Кудинова, пик ожидается 12 апреля, еще через два дня начнется снижение уровня воды, пишет «Свободная пресса».

