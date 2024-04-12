В Оренбурге из-за паводка объявлена массовая эвакуация

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации объявлена массовая эвакуация жителей. Об этом объявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.

По его словам, в городе звучит сирена, и это не учебная тревога. Мэр назвал ситуацию с паводком «крайне опасной»: за последние десять часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143.

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Власти Оренбурга призвали срочно эвакуироваться жителей ЖК «Гранд-парк», а также поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го микрорайона, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок.

Жителей попросили взять с собой документы, лекарства, самые необходимые вещи и срочно покинуть свои дома.

Пик паводка в Тюменской области прогнозируется 23-25 апреля. Об этом предупредил глава региона Александр Моор. Он также сообщал о вероятности прорыва дамб, защищающих крупные населенные пункты региона,


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ФОТО: РИА Новости
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