В Оренбурге из-за паводка объявлена массовая эвакуация

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации объявлена массовая эвакуация жителей. Об этом объявил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.

По его словам, в городе звучит сирена, и это не учебная тревога. Мэр назвал ситуацию с паводком «крайне опасной»: за последние десять часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 сантиметров и сейчас составляет 1143.