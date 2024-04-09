Пострадавшим от паводка в Оренбургской области предоставят кредитные каникулы

Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, могут воспользоваться кредитными каникулами. Об этом заявили в пресс-службе администрации Оренбурга, а также в мэрии Орска.

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Местные власти напомнили гражданам, что пострадавшие от ЧС «федерального, регионального или муниципального характера» заёмщики имеют законное право оформить отсрочку по кредитным платежам.

«Чтобы оформить каникулы, необходимо подтвердить право на льготу», - добавили мэрии.

Ранее Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям учитывать положение заёмщиков, пострадавших от наводнений и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке, сообщает RT.

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ФОТО: vk.com/orsk_adm
ТЕГИ:КредитыПаводокОренбургская Область

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