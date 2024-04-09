Пострадавшим от паводка в Оренбургской области предоставят кредитные каникулы
Жители Оренбургской области, пострадавшие от паводка, могут воспользоваться кредитными каникулами. Об этом заявили в пресс-службе администрации Оренбурга, а также в мэрии Орска.
Местные власти напомнили гражданам, что пострадавшие от ЧС «федерального, регионального или муниципального характера» заёмщики имеют законное право оформить отсрочку по кредитным платежам.
«Чтобы оформить каникулы, необходимо подтвердить право на льготу», - добавили мэрии.
Ранее Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям учитывать положение заёмщиков, пострадавших от наводнений и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощённом порядке, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru