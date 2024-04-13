Губернатор Паслер: Уровень Урала в Оренбурге вышел на плато
Уровень реки Урал в Оренбурге вышел на плато, повышения уровня воды не будет. Об этом заявил глава Оренбургской области Денис Паслер.
По словам губернатора, к утру 13 апреля Урал достиг 1171 см. Уровень воды не растет последние четыре часа.
«Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», — написал Паслер в своем Telegram-канале.
При этом в Орске уровень воды упал на 23 см, населенный пункт продолжает «возвращаться к нормальной жизни».
Вместе с тем Паслер подчеркнул, что паводковая обстановка по-прежнему остается сложной, на некоторых территориях пик паводка еще не пройден.
Ранее директор муниципального диспетчерского центра Александр Сиса сообщил, что за ночь уровень воды в Урале в Оренбурге поднялся на 9 см и достиг 1171 см.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru