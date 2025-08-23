ПВО сбили дрон, летевший на Москву

Силы ПВО Минобороны уничтожили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Жители Одинцовского района Москвы сообщают о звуках взрывов. По их словам, они слышали не менее пяти громких хлопков.

Ранее стало известно об уничтожении четырех дронов над Тосненским районом Ленобласти и подавлении одного дрона в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
