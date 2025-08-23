ПВО сбили дрон, летевший на Москву

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают экстренные службы.



Жители Одинцовского района Москвы сообщают о звуках взрывов. По их словам, они слышали не менее пяти громких хлопков.

Ранее стало известно об уничтожении четырех дронов над Тосненским районом Ленобласти и подавлении одного дрона в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

