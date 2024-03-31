Отзвук «Крокуса»: В Дагестане задержали террористов после нападения на концертный зал в Подмосковье
Подозреваемых, которые планировали теракты, в Дагестане задержали после усиления безопасности после атаки на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, рассказал мэр Махачкалы.
Режим контртеррористической операции (КТО) отменили в Махачкале и Каспийске. Об этом заявил глава Махачкалы Юсуп Умавов со ссылкой на оперштаб в Дагестане. КТО сняли в полдень.
КТО В ДАГЕСТАНЕ
«В 12:00 режим контртеррористической операции (КТО) в Ленинском, Советском районах Махачкалы и в Каспийске прекращён», - сообщил Умавов в Telegram.
Режим контртеррористической операции был объявлен утром в воскресенье, 31 марта, на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска.
По данным газеты «Известия», в Дагестане проводили сразу несколько спецопераций по задержанию боевиков, которые собирались совершить теракты.
Силовики оцепили территорию проведения контртеррористической операции. К месту съехались автомобили скорой помощи и силовых структур. В окнах домов, где скрывались террористы, выбиты стекла, пишет издание.
«В Каспийске спецоперация проводится по двум улицам, это Ахмет-хан Султан и Кавказская», — уточнил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с места событий.
Также корреспондент побеседовал с мужчиной, проживавшим над квартирой, где скрывались злоумышленники. По словам очевидца, КТО началась рано утром, около 6:00 (Мск), когда силовики начали проверять жильцов дома. Их вывели на улицу, рассказал местный житель.
«Стрельба была», — сказал собеседник издания.
Трех человек, которые планировали совершить террористические преступления, задержали в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО), сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — отмечается в сообщении.
В НАК заявили, что обнаружили у задержанных самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы к нему, сообщает RT.
ОБЕСПЕЧИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН
Мэр Махачкалы Юсуп Умавов заявил, что оперативный штаб УФСБ России по Дагестану обеспечил при КТО полную безопасность мирных жителей.
«Пострадавших среди граждан и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», – сообщил в Telegram Умавов.
По его словам, обезвредить террористов удалось благодаря усилению мер безобасности после таракта в «Крокус Сити Холле».
«Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», – заявил глава Махачкалы.
ОРГАНИЗАТОРОВ ТЕРАКТОВ ЗНАЮТ
Российским спецслужбам хорошо известны организаторы подготовки и проведения террористических акций против РФ, заявил в интервью Павлу Зарубину директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
По словам Бортникова, спецслужбы знают организаторов терактов поименно. Для поимки и наказания преступников делается все необходимое, заверил он.
«Мы видим проблемы, которые существуют с учетом событий, происходящих на Украине. Это не может не беспокоить», - добавил директор ФСБ.
В результате теракта погибли 144 человека, 551 пострадал, заявили в Главном управлении МЧС РФ по Московской области.
Террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах, заявил в интервью НСН турецкий политолог Тогрул Исмаил.
«Сейчас все террористические организации так или иначе связаны со спецслужбами. Откуда американцы узнали, что будет нападение? Сейчас немцы беспокоятся, что ожидается нападение ИГИЛ на них. Во Франции они уже напали и действовали бесчеловечно: и людей расстреливали, и на стадион нападали. В Турции они это делали не раз, но сейчас с этим серьезно борются. Проведя антитеррористические операции на границах с Сирией и Ираком, Турция не допускает их переход на свою территорию. Турция – свободная зона, много людей без виз могут проехать по нашей стране. Когда на человека нет официального запроса, даже подозревая его, ты не можешь "запретить" иностранца. Например, так границу Турции пересекали граждане Франции. Французские службы безопасности знали, что они члены различных террористических групп, но не предупреждали Турцию, а потом ее обвиняли», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на совещании по мерам, принимаемым после нападения на подмосковный концертный «Крокус Сити Холл», что теракт совершен руками радикальных исламистов, передает «Радиоточка НСН».
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