Отзвук «Крокуса»: В Дагестане задержали террористов после нападения на концертный зал в Подмосковье

ОРГАНИЗАТОРОВ ТЕРАКТОВ ЗНАЮТ

Российским спецслужбам хорошо известны организаторы подготовки и проведения террористических акций против РФ, заявил в интервью Павлу Зарубину директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.



По словам Бортникова, спецслужбы знают организаторов терактов поименно. Для поимки и наказания преступников делается все необходимое, заверил он.



«Мы видим проблемы, которые существуют с учетом событий, происходящих на Украине. Это не может не беспокоить», - добавил директор ФСБ.

В результате теракта погибли 144 человека, 551 пострадал, заявили в Главном управлении МЧС РФ по Московской области.