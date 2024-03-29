Адвокат: Девятый обвиняемый в теракте в «Крокусе» частично признал вину
Девятый обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» частично признал вину. Как сообщает ТАСС, об этом заявила его адвокат Маргарита Хорева.
Юрист, представляющая в суде интересы уроженца Таджикистана Назримаду Лутфуллои, отметила, что подробности раскрыть не может.
«Большего сказать не могу, с меня взята подписка о неразглашении», - заключила Хорева.
Ранее Преображенский суд Москвы назначил девятому Назримаду Лутфуллои 15 суток административного ареста за хулиганство. Затем его доставили в Басманный суд столицы, который отправил уроженца Таджикистана в СИЗО до 22 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru