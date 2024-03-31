СМИ: ИГИЛ заявило о планах террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией

Филиал террористической группировки «Исламское государство» под названием «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в России) опубликовал отчет о версию теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «Лента.ру».

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В нем говорится, что террористам удалось расстрелять около 200 человек, несколько сотен посетителей погибли в результате пожара. Также утверждается, что боевики, которые «получили боеприпасы в большом количестве», готовились вступить в бой с правоохранительными органами, однако их планы поменялись из-за неполадок с оружием. Из-за этого террористы быстро покинули концертный зал.

В итоге сотрудники силовых органов задержали четырех исполнителей теракта.

Следственная группа Следственного комитета РФ смогла установить личности 134 погибших в результате теракта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет РФ
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