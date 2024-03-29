СК РФ: После нападения на «Крокус» террористы направились в Киев
Следователи установили, что напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы после атаки направлялись в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Отмечается, что после пересечения российско-украинской границы они планировали прибыть в Киев для получения обещанного им вознаграждения.
В ведомстве добавили, что следователи продолжают выполнять необходимые мероприятия в рамках проверки «причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб».
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что террористам поступали значительные суммы денег и криптовалюты из Украины, использовавшиеся при подготовке теракта, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru