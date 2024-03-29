Террористов в «Крокусе» координировал неустановленный мужчина через Telegram
29 марта 202418:44
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» координировал неустановленный мужчина через Telegram, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Уточняется, что в ходе допросов обвиняемых было установлено, что мужчина общался с террористами голосовыми сообщениями, представляясь под псевдонимом.
Следствие продолжает проверять причастность украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.
Ранее сообщалось, что преступники получали деньги и криптовалюту из Украины, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru