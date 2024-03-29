Террористов в «Крокусе» координировал неустановленный мужчина через Telegram

Уточняется, что в ходе допросов обвиняемых было установлено, что мужчина общался с террористами голосовыми сообщениями, представляясь под псевдонимом.

Следствие продолжает проверять причастность украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.



Ранее сообщалось, что преступники получали деньги и криптовалюту из Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

