Террористов в «Крокусе» координировал неустановленный мужчина через Telegram

Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» координировал неустановленный мужчина через Telegram, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

СК РФ: подтверждена связь террористов из «Крокуса» с украинской стороной

Уточняется, что в ходе допросов обвиняемых было установлено, что мужчина общался с террористами голосовыми сообщениями, представляясь под псевдонимом.

Следствие продолжает проверять причастность украинских спецслужб к организации и финансированию теракта.

Ранее сообщалось, что преступники получали деньги и криптовалюту из Украины, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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