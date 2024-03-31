СМИ: Двоих террористов заблокировали в доме в дагестанском Каспийске
31 марта 202409:48
В одном из домов Каспийска в Дагестане заблокировали двух террористов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
В квартире в доме на Ахмедхана Султана заблокированы двое террористов. Отмечается, что дом оцеплен.
Ранее стало известно, что оперативные мероприятия проводятся в Ленинском и Советском районе Махачкалы, а также в Каспийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru